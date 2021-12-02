Kadın sürücü fren yerine gaza bastı, olanlar oldu

Çocuklarını anaokuluna bıraktıktan sonra eve gitmek için park halindeki aracına binen Pelin G., manevra yapmak istediği sırada fren yerine gaza basınca 15 metre yükseklikten ağaçlık alana düştü.

Okul öğretmenlerinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada sürücünün şans eseri burnu bile kanamazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Ablasının kaza haberini alıp olay yerine koşan kardeş, “Park halindeyken çıkmaya çalışıyor, biraz dar bir alan. Yanlış manevra yapıyor. Araç hızlanıyor ve aşağıya doğru uçuyor. Ağaçlar engellemiş, yaralanması yok ablamın. Kazadan sonra direkt bizi aradı. Uçtum, panik halindeyim, daha da aşağıya inebilirim dedi. Biz de gelene kadar onu sakinleştirmeye çalıştık. Biz geldiğimizde hala orada bekliyordu. Biz aşağı indik baktık, bir şey yok. Açtık kapıyı çıkmaya teşvik ettik, sonrasında da itfaiye geldi zaten” dedi. İHA