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Sosyal Medya Kadın şarkı söyledi, köpeği sevinçle dans etti... O görüntüler gülümsetti
Sosyal Medya

Kadın şarkı söyledi, köpeği sevinçle dans etti... O görüntüler gülümsetti

Yeniakit Publisher
2023-12-30 09:42:00 - 2023-12-30 09:45:22

Bir kadın bahçelerinde baktıkları köpeğini şarkı söyleyerek sevdi. O esnada iki ayak üzerine kalkan köpek sevinçle dans etmeye başladı. O görüntüler izleyenleri gülümsetti.

Köpeklerin karşılıksız sevgisini ortaya koyan görüntülere bir yenisi eklendi. Evinin bahçesinde baktığı köpeği sevmeye giden kadın, şarkı söylediği esnada köpeğin iyi ayak üstüne kalkarak dans eder gibi hareketler yaptığını fark etti. Sevinçle dans eden o köpeği görenler şaşkına döndü.

 

Soner Arıca'nın çocuklar için yazdığı "Tin Tin Tini Mini Hanım" şarkısını söyleyen kadın, köpeğin dans ettiği anlarda "Oy oy oy öleyim öleyim öleyim" diye konuştu.

Kayda alan kadın ise "Oy yerim ben seni." diyerek sevgisini gösterdi.

O anlar izleyenleri gülümsetti.
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