Kadın şarkı söyledi, köpeği sevinçle dans etti... O görüntüler gülümsetti

Köpeklerin karşılıksız sevgisini ortaya koyan görüntülere bir yenisi eklendi. Evinin bahçesinde baktığı köpeği sevmeye giden kadın, şarkı söylediği esnada köpeğin iyi ayak üstüne kalkarak dans eder gibi hareketler yaptığını fark etti. Sevinçle dans eden o köpeği görenler şaşkına döndü.

Soner Arıca'nın çocuklar için yazdığı "Tin Tin Tini Mini Hanım" şarkısını söyleyen kadın, köpeğin dans ettiği anlarda "Oy oy oy öleyim öleyim öleyim" diye konuştu.

Kayda alan kadın ise "Oy yerim ben seni." diyerek sevgisini gösterdi.

O anlar izleyenleri gülümsetti.

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