Kadın müşterinin kafasını kalasla yardı! Maganda pazarcı tutuklandı, tezgahları mühürlendi

27 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Kulaksız Mahallesi’nde kurulan semt pazarında alışveriş yapan Nurcihan Y. (50) ile pazar esnafı Selahattin Ş. (55) arasında armut seçme nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre Nurcihan Y.’nin tezgahtaki ürünleri seçerken Selahattin Ş., "Bacım bunları satıyorum, bunlardan ekmek yiyoruz. Ürünlere zarar vermeyin" diyerek uyarıda bulundu.

Kadının armutlara zarar vermediğini söylemesi üzerine başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Nurcihan Y.’ye hakaret ve küfür edan Selahattin Ş., eline aldığı tahta kalası Nurcihan Y.’nin başına fırlattı. Başına isabet eden tahta kalas nedeniyle Nurcihan Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAFASINA 10 DİKİŞ ATILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının başında açılma olduğu ve 10 dikiş atıldığı öğrenildi. Selahattin Ş. ise olay yerine sevk edilen polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selahattin Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Pazarcı hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Pazarcının Beyoğlu’nda farklı pazar yerlerinde birden fazla pazar tezgahının olduğu ve bu tezgahların tümünün belediye tarafından mühürlendiği öğrenildi.