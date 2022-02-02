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Kadın - Aile Kadın konukevlerinin sayısı artırılacak
Kadın - Aile

Kadın konukevlerinin sayısı artırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 20:16:00 - 2022-02-02 20:17:35
Kadın konukevlerinin sayısı artırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye'de 149 olan kadın konukevi sayısını, bu yıl 154'e yükseltmeyi planlıyor.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında 2022 yılı yol haritası hazır olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Şiddet olaylarında hukuki destekten barınmaya, istihdamdan sosyal desteğe kadar birçok alanda mağdur kadınların yanında olan bakanlığın bünyesinde yapılan çalışmalar içinde kadın konukevleri önemli bir yer tutuyor.

Şiddet mağduru kadınlar için 81 ilde kurulan kadın konukevleri yaygınlaştırılıyor. Bu kapsamda, 3 bin 624 kapasiteli, 112'si bakanlığa bağlı toplam 149 kadın konukevi, ortalama yüzde 75 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Türkiye'de 22 bin 945 kişiye 1 yatak düşüyor

Uluslararası veriler değerlendirildiğinde, Türkiye'de hizmet sunan kadın konukevleri yatak kapasitesinin, ülke nüfusuna oranla hem Avrupa ülkeleri hem de Avrupa Birliği üye ülkeleriyle yakın seviyede olduğu görülüyor.

Avrupa Konseyi'nin kadına yönelik şiddetle mücadelede destek hizmetleri minimum standartlarına göre, her 10 bin nüfus için bir yatak kapasitesi ön görülüyor.

Konukevlerinin sayısı yükseltilecek

46 Avrupa ülkesinde 22 bin 353 kişiye 1 yatak, 27 AB ülkesinde 17 bin 502 kişiye 1 yatak, Türkiye'de de 22 bin 945 kişiye 1 yatak düşüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2022-2026 Stratejik Planı'na göre, Türkiye'de 149 olan kadın konukevi sayısı, bu yıl 154'e yükseltilecek.

Konukevi sayısının, 2023'te 159, 2024'te 164, 2025'te 169, 2026'da ise 174 olması planlanıyor.

 

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