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Gündem Almanya'da 6 can alan vahşetin altından velayet davası çıktı! Türk kökenli cani bebek kavgası yüzünden katliam yapmış!
Gündem

Almanya'da 6 can alan vahşetin altından velayet davası çıktı! Türk kökenli cani bebek kavgası yüzünden katliam yapmış!

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Cem Kaya Giriş Tarihi:

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Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentindeki bir gençlik merkezinin yakınında yaşanan ve tüm ülkeyi ayağa kaldıran kanlı baskının arkasındaki korkunç gerçek netleşti. 4'ü kadın toplam 6 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de ağır yaralandığı katliamın, siyasi bir terör saldırısı değil, bebek velayeti üzerinden patlak veren gözü dönmüş bir aile husumeti olduğu belirlendi.

Lüneburg Emniyet Müdürlüğü, olayın hemen ardından lüks bir araçla kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalanan 45 yaşındaki Türk kökenli katil zanlısının, gençlik bakım tesisindeki bir velayet anlaşmazlığı nedeniyle dehşet saçtığını resmen teyit etti.

Gençlik merkezini basıp kurşun yağdırdı! Bebek velayeti davası toplu katliama dönüştü!

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentindeki bir gençlik merkezi yakınında düzenlenen silahlı saldırıda can kaybı arttı. Lüneburg Emniyet Müdürlüğü, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini belirterek, saldırıda 4'ü kadın 1'i erkek 5 kişinin olay yerinde, 1 kişinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini aktardı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Çok sayıda kişinin de saldırıda yaralandığını ifade eden Lüneburg Emniyet Müdürlüğü, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, bu nedenle can kaybının artabileceğini belirtti. Polis, gözaltına alınan şüpheli sayısının 3'e yükseldiğini belirterek, 2'sinin lüks bir araçla olay yerinden kaçmaya çalışan kişiler olduğunu ifade etti. Şüphelilerden birinin saldırgan olduğu aktarılarak, diğer 2 kişinin ise saldırganın yakın çevresinden olduğu bildirildi.

"OLAYIN NEDENİ AİLE TRAJEDİSİ"

Lüneburg Emniyet Müdürlüğünden bir polis sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, saldırı büyük ihtimalle gençlik merkezi bağlantılı bir ailevi sorun nedeniyle gerçekleşti. Sözcü, "Olay kadın cinayeti veya siyasi bir motifle ilgili değil, şiddet eyleminin nedeni gençlik bakım tesisi merkezli bir geniş aile trajedisi" dedi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, gözaltına alınan 45 yaşındaki Türk kökenli şüphelinin bebek velayeti anlaşmazlığı nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi.

Polis yetkilisi Kathrin Schuol şüpheliyle ilgili "Kendisinin Almanya doğumlu, Hannover bölgesinde ikamet eden ve Türk kökenli, 45 yaşında bir erkek olduğunu teyit edebilirim" dedi. 

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Yorumlar

Ahmet

Bu haberi okuyup kalbimiz üzüldü. Allah rahmet eylesin şehitlerimize. Almanya'da yaşanan bu acı olayı bir aile trajedisi olarak görmek mümkün olsa da, yine de vicdanımız rahatsız oluyor. Türk kökenli olan zanlı şahsın bebek velayeti anlaşmazlığı nedeniyle bu vahşi eyleme kalkışması ne yazık ki insanlığın karanlık yüzünü gösteriyor. Saygımızla Cumhurbaşkanımıza ve TBMM'mize güvenerek, Allah'tan hepimizin hayatta kalmasını ve bu tür hadiselerle karşılaşmamamızı diliyoruz.
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