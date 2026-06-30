Gaziantep'te herkes bu lezzeti konuşuyor! Soğuk baklavanın tahtını sallayacak

Havaların sıcak olmasını fırsat bilen Mehmet Taşçı, soğuk kadayıfı geliştirdiğini söyleyerek, "Soğuk baklava zaten var, yıllardır var. Yaz aylarının vazgeçilmezi oldu. Ben de kendim soğuk kadayıf ürettim. Hatta bana göre soğuk baklavadan daha güzel oldu. Şu an çok yoğun talep görüyor. Yaz aylarının vazgeçilmez tatlılarından biri olmaya başladı. Bu sene havalar çok sıcak olduğu için böyle bir çalışma yaptık. Aslında uzun süredir bunun üzerinde çalışıyordum. Soğuk kadayıfı geliştirdik, denedik, uğraştık ve sonunda ortaya çıkardık. Deneyen herkes de çok memnun kaldı" dedi. Ürettikleri soğuk kadayıfın Gaziantep'in yanı sıra bölgede de ilk olduğunu vurgulayan Taşçı, vatandaşların talebine yetişmekte zorlandıklarını söyleyerek, "Ürünümüzün meyveli çeşitleri de var. Portakallı, çilekli, frambuazlı, yaban mersinli, fıstıklı, çikolatalı ve daha birçok çeşidimiz bulunuyor. Bazı ham maddelerini şehir dışından getiriyorum. Hatta Gaziantep'te bile bulunmayan malzemeler kullanıyorum. Şu an bu ürünün tüm detaylarını benden başka kimsenin bildiğini sanmıyorum. Özellikle kullandığımız bazı ham maddeler bu bölgede yok. Ürünlerimizin üzerinde çikolata var, içinde de özel çikolata sosu bulunuyor. Özellikle gençler meyveli çeşitleri çok tercih ediyor. Fıstıklı ürünümüz ise vazgeçilmezimiz. Hatta fıstıklı çeşidimize gelen talebe neredeyse yetişemiyoruz" ifadelerini kullandı.