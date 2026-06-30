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Yerel Firarinin oyunu bozuldu! Kolundaki detay gerçeği ortaya çıkardı
Yerel

Firarinin oyunu bozuldu! Kolundaki detay gerçeği ortaya çıkardı

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Firarinin oyunu bozuldu! Kolundaki detay gerçeği ortaya çıkardı

Adana’da polis kontrolünde başkasına ait kimlikle işlem yaptırmak isteyen şüpheli, kolundaki “İlker” yazılı dövme nedeniyle yakayı ele verdi.

Adana’da polis uygulamasında küçük bir ayrıntı, 33 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan firariyi ele verdi.

 

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği Güven Timleri, Seyhan ilçesi Ulucami Mahallesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

 

Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu sırasında şüpheli, polis ekiplerine İlhan G. adına düzenlenmiş kimliği verdi. Ancak ekipler, kimlikte yer alan isim ile şüphelinin kolundaki "İlker" yazılı dövmenin uyuşmaması üzerine durumdan şüphelendi.

 

Bunun üzerine şüpheli, parmak izi ve yüz tanıma sistemi üzerinden kimlik tespiti yapılmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan incelemede şüphelinin gerçek kimliğinin İlker C. (31) olduğu, 34 ayrı dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 33 yıl 10 ay hapis cezası bulunduğu ve firari olarak arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli cezaevine teslim edildi.

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