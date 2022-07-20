Kadın konuğun arkasına dikkat! Ekonomi programında skandal görüntü
ABD'de yayın yapan CNBC televizyonundaki ekonomi programında skandal bir olay yaşandı. Canlı yayın esnasında programa katılan kadın konuğun arkasından iç çamarı bir adamın geçtiği görüntü sosyal medyada gündem oldu.
ABD'de yayın yapan CNBC televizyonundaki ekonomi programında skandal bir olay yaşandı. Squawk Box adlı ekonomi programının konuğu sosyal medyanın diline düştü. Canlı yayın sırasında kadının arkasından geçen iç çamaşırlı adam programın önüne geçti.