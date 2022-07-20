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Medya Kadın konuğun arkasına dikkat! Ekonomi programında skandal görüntü
Medya

Kadın konuğun arkasına dikkat! Ekonomi programında skandal görüntü

ABD'de yayın yapan CNBC televizyonundaki ekonomi programında skandal bir olay yaşandı. Canlı yayın esnasında programa katılan kadın konuğun arkasından iç çamarı bir adamın geçtiği görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-20 14:26:00 -

ABD'de yayın yapan CNBC televizyonundaki ekonomi programında skandal bir olay yaşandı. Squawk Box adlı ekonomi programının konuğu sosyal medyanın diline düştü. Canlı yayın sırasında kadının arkasından geçen iç çamaşırlı adam programın önüne geçti.

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