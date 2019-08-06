Kadın kılığında hapishaneden kaçarken yakalanmıştı... Suç örgütü lideri hücresinde ölü bulundu

Olay, Rio de Janeiro’daki hapishanede meydana geldi. 19 yaşındaki kızı tarafından hapishanede ziyaret edilen Clauvino da Silva, peruk ve maske taktıktan sonra kızının giysilerini giyerek kaçmaya çalıştı.

Hücrede intihar etti

Rio’da silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan en büyük suç örgütlerinden birinin lideri olan Silva'yı gergin tavırları ele vermişti.

Yakalanarak tekrar hapishaneye gönderilen çete lideri, kaldığı hücrede kendini asarak intihar etti. 42 yaşındaki Silva'nın yatak çarşafıyla kendini astığı belirtildi.