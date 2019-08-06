Kadın kılığında hapishaneden kaçarken yakalanmıştı... Suç örgütü lideri hücresinde ölü bulundu
Brezilya'daki en büyük suç örgütlerinden birinin lideri olan Clauvino da Silva, 3 Ağustos Cumartesi günü 19 yaşındaki kızının kılığına girerek hapishaneden kaçmaya çalışmıştı. Silva bugün hücresinde ölü bulundu06 Ağustos 2019 Salı 21:15
Olay, Rio de Janeiro’daki hapishanede meydana geldi. 19 yaşındaki kızı tarafından hapishanede ziyaret edilen Clauvino da Silva, peruk ve maske taktıktan sonra kızının giysilerini giyerek kaçmaya çalıştı.
Hücrede intihar etti
Rio’da silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan en büyük suç örgütlerinden birinin lideri olan Silva'yı gergin tavırları ele vermişti.
Yakalanarak tekrar hapishaneye gönderilen çete lideri, kaldığı hücrede kendini asarak intihar etti. 42 yaşındaki Silva'nın yatak çarşafıyla kendini astığı belirtildi.
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