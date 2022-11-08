Kadın kamu görevlileri için büyük gün
Memur-Sen Kadınlar Komisyonu, Türkiye’de kadın kamu görevlilerinin yaşadıkları sorunlar ve beklentilerine dair hazırladığı kapsayıcı çalışmayı yarın kamuoyuna sunacak.
YENİ AKİT ANKARA
Kadınlar Komisyonu tarafından “Kadın Emeğinin Sürdürülebilirliği” temasıyla hazırlanan Kadın Kamu Görevlilerinin Sorunları başlıklı rapor, yarın Memur-Sen Genel Merkezi’nde kamuoyu ile paylaşılacak.
Raporda kadın kamu görevlilerinin çalışma koşulları, iş ve aile hayatının uyumlaştırılması, aile bütünlüğünün sağlanması, ayrımcılığın önlenmesi, ev içi sorumlulukların paylaşımı, esnek çalışma modelleri, fırsat eşitliği gibi konularda çözüm önerileri ve tespitleri yer alıyor