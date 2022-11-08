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Ekonomi Kadın kamu görevlileri için büyük gün
Ekonomi

Kadın kamu görevlileri için büyük gün

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu, Türkiye’de kadın kamu görevlilerinin yaşadıkları sorunlar ve beklentilerine dair hazırladığı kapsayıcı çalışmayı yarın kamuoyuna sunacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 14:37:00 -
Kadın kamu görevlileri için büyük gün

YENİ AKİT  ANKARA

Kadınlar Komisyonu tarafından “Kadın Emeğinin Sürdürülebilirliği” temasıyla hazırlanan Kadın Kamu Görevlilerinin Sorunları başlıklı rapor, yarın Memur-Sen Genel Merkezi’nde kamuoyu ile paylaşılacak.

Raporda kadın kamu görevlilerinin çalışma koşulları, iş ve aile hayatının uyumlaştırılması, aile bütünlüğünün sağlanması, ayrımcılığın önlenmesi, ev içi sorumlulukların paylaşımı, esnek çalışma modelleri, fırsat eşitliği gibi konularda çözüm önerileri ve tespitleri yer alıyor

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