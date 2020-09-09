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Aktüel Kadın hekimlerden Manisa'daki bir okula kütüphane
Aktüel

Kadın hekimlerden Manisa'daki bir okula kütüphane

Yeniakit Publisher
2020-09-09 11:39:47 -
Kadın hekimlerden Manisa'daki bir okula kütüphane

İSTANBUL (AA) - Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV), Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2006 mezunlarının katkılarıyla Manisa Kırkağaç Atatürk Ortaokuluna kütüphane kurdu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, KAHEV üyesi Dr. Burcu Habiboğlu'nun koordinasyonunda yapılan çalışmalarla kütüphanenin kurulumu 3 ayda tamamlandı.

Açılış törenine Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Kırkağaç Cumhuriyet Başsavcısı Halil Ateş, Kırkağaç 6. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanı Ahmet Sel ve Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya ile KAHEV Üyesi ve İzmir İl sorumlularından Dr. Meltem Türkmen de katıldı.

KAHEV İzmir il sorumlularından Patoloji Uzmanı Dr. Nisar Karadeniz, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2006 yılı mezunları adına yaptığı konuşmada, kütüphane yapılması projesi kendilerine iletildiğinde tüm sınıf arkadaşlarının heves ve heyecanla projeye dahil olduğunu söyledi.

Karadeniz, "Bizler, bu ülkenin yetiştirdiği hekimler olarak, ülkenin aydınlık geleceğinin çocuklarımızın eğitiminden geçtiğinin farkındayız ve bu yolda ufacık bile de olsa bir katkı sağlayabiliyorsak bunu boynumuza borç bilerek elimizden geleni yapmaya hazırız. Umarız kurduğumuz kütüphane çocuklarımızın ufkunu genişletir, onlara okuma sevgisini aşılar ve hayatlarına güzel bir dokunuş sağlar." ifadelerini kullandı.

KAHEV, geçen yıl 67 devlet okuluna proje yaptı.

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