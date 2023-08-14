Kadın girişimci inovasyon ödülünün sahibi oldu

Türkiye’de ilk kez uygulamaya geçirdiği “Sözleşmeli Arıcılık” modeliyle, yine Türkiye’de ilk kez propolisin üretimini gerçekleştiren BEE’O Propolis Kurucusu ve Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, TÜBİTAK’tan inovasyon ödüllü ve patentli özütleme teknolojisi ile ürettiği Suda Çözünebilir Propolis Damla ile Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Gıda Ödülleri’nde inovasyon ödülüne layık görüldü.

6 farklı kategoride 14 proje ödüle layık görüldü

Sürdürülebilir Gıda Ödülleri’nde 6 farklı kategoride 14 proje ödüle layık görüldü. "Gıda Atık Yönetimi,", "Sürdürülebilir Gıda Tedarik Zinciri", "Sürdürülebilir Gıda İçin İş Birliği", "Sürdürülebilir Gıda İletişimi", "Gıdada İnovasyon" ve "Sürdürülebilir Gıda Ambalajı" olmak üzere çeşitli kategorilerdeki yarışmada büyük ölçekli firmalar, KOBİ’ler, start-up’lar ve belediyeler kıyasıya yarıştı. Projeler, alanında uzman akademisyenler ve lider isimlerden oluşan jüri heyeti tarafından yapılan uzun süreli değerlendirmeler sonucunda seçildi.

Samancı, ödül töreninde yaptığı konuşmada, propolisin, arıların bitki tomurcukları ve ağaç kabuklarından topladığı doğal bir arı ürünü olduğunu ancak insan vücudu tarafından ham haliyle tüketilemediğini belirtti. Bu nedenle, alanında uzman gıda mühendisleri tarafından doğru bir özütleme yöntemiyle propolisin özütlenmesinin gerekliliğine vurgu yaptı. Dr. Samancı, Türkiye’de üretilmeyen propolisi geliştirdikleri patentli ve ödüllü özütleme teknolojisiyle özütleyerek ilk kez ürettiklerini, özütleme işleminin ardından Anadolu coğrafyasından elde ettikleri fenolik ve flavonoid miktarı standardize edilmiş “Anadolu propolisi”nin patentini aldıklarını belirtti.

En az 15 farklı fenolik ve flavonoid bileşen içeren patentli saf Anadolu propolisi özütünün, içeriğindeki fenolik ve flavonoidlerin çeşitliliği sayesinde faydalı etkilerinden yararlanılabildiğine dikkat çeken Dr. Samancı, Anadolu coğrafyasının endemik bitki örtüsü çeşitliliği sayesinde en yüksek miktarda fenolik ve flavonoid bileşimine sahip propolisin elde edilmesine imkan sağlayan eşsiz bir coğrafya olduğunu dile getirdi.

Sözleşmeli arıcılık modeliyle sürdürülebilirliğe katkı sunuyor

Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı ayrıca, Anadolu propolisinin etkinliğini tüm dünyaya duyurmak üzere literatüre pek çok klinik çalışma kazandırdıklarını ve bu alanda yaptıkları çalışmalarla 70’ten fazla ödüle layık görüldüklerinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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"Yüzde 100 doğal güneş kremleri ile sürdürülebilir deniz yaşamına katkı"

Elif Tanuğur Samancı, geliştirdiği non-nano mineral çinko ve patentli saf Anadolu propolis içeren güneş kremlerinin, yüzde 100 doğal olduğunu belirtti ve böylelikle sürdürülebilir deniz yaşamına katkı sağladığını söyledi.

Dr. Samancı, “Her yıl kimyasal içeren güneş kremleri nedeniyle tonlarca kimyasalın denizlere karıştığı ve bu kimyasalların mercan resiflerine zarar verdiğine yönelik bilimsel veriler mevcut. Deniz yaşamına zarar vermeden güneşten korunmak için uzman önerileri, non-nano mineral çinkonun tercih edilmesi yönünde. Biz de, non-nano mineral çinko ve Anadolu propolisi kullanarak geliştirdiğimiz yüzde 100 doğal güneş koruyucu krem formülasyonları ile bu farkındalığa katkı sağlamayı amaçladık” dedi.

"Propolisten ayrıştırılan balmumu, atık olmaktan kurtuluyor"

“Sıfır Atık” mottosuyla hareket ettiklerine dikkat çeken Samancı, propolisin ekstraksiyonu sonucunda ayrılan balmumunun, dermokozmetik ürün formüllerinde değerlendirilmesini sağladıklarını ifade ederek, "Böylelikle, propolisin değerli fenolik ve flavonoid bileşimi sayesinde saymakla bitmeyen faydalarından yararlanabilmek için gerçekleştirilen ekstraksiyon yani özütleme işlemi sonucunda ayrıştırılan balmumu, atık olmaktan kurtuluyor. Cildin nemi çekmesine ve tutmasına yardımcı olabilen ve genellikle cilt bakım ürünlerinin formüllerinde bu amaçla kullanılan balmumu; yoğun bakım kremi, dudak koruyucular, yaşlanma ve kırışıklık karşıtı yüz bakım kremi gibi birçok üründe kullanılarak değerlendiriliyor" açıklamasında bulundu.