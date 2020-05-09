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Aktüel

Kadıköy’deki feci kazada yaralanan itfaiye erinden acı haber

Kadıköy’de tatbikat sırasında itfaiye aracının merdiveninin kırılması sonucu apartmanın çatısına düşerek yaralanan itfaiye erlerinden birinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 16:55:09 -
Kadıköy’deki feci kazada yaralanan itfaiye erinden acı haber

Kadıköy’de tatbikat sırasında itfaiye aracının merdiveninin kırılması sonucu apartmanın çatısına düşerek yaralanan itfaiye erlerinden birinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Diğer itfaiye erinin ise tedavisine devam ediliyor.


Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Mahmutbaba Sokak üzerinde bulunan Kadıköy İtfaiye İstasyonunda sabah saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, tatbikat yapıldığı sırada merdiven aracı kırılmıştı. Merdivenin kırılmasıyla birlikte sepet kısmında bulunan itfaiye erleri Emircan Çolak ve Mehmet Ali İnal istasyonun karşısındaki apartmanın çatısına düşmüştü. Hastaneye kaldırılan yaralı itfaiyecilerden Emircan Çolak’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Mehmet Ali İnal’ın ise durumunun ağır olduğu ve Haydarpaşa Numune Hastanesinde tedavisine devam edildiği bilgisine ulaşıldı.

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