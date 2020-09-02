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Aktüel Kadıköy'deki cinsel saldırı ve darp şüphelileri yakalandı
Aktüel

Kadıköy'deki cinsel saldırı ve darp şüphelileri yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 15:51:22 -
Kadıköy'deki cinsel saldırı ve darp şüphelileri yakalandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir kadının otobüs durağında beklediği sırada yanına yaklaşan 2 kişiden 1'inin cinsel saldırısına maruz kalması ve ardından darbedilmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 29 Ağustos'ta 03.00 sıralarında Bağdat Caddesi'nde otobüs durağında taksi beklerken Nagehan Bıyıklı'nın (22) cinsel saldırıya maruz kalması ve darbedilmesi olayına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, şüpheli Tarık Ö. (30) ve Ramazan S.'yi (29) Kadıköy'de yakaladı.

Nagehan Bıyıklı, polise verdiği ifadesinde, otobüs durağında taksi beklediği sırada yanına yaklaşan 2 kişiden 1'inin cinsel tacizde bulunmak istediğini, daha sonra taksiye binmek için hareket ettiğinde şüphelilerden birinin yüzüne tekme ve yumruk atmaya başladığını anlattı. Bıyıklı, bu sırada içinde 3 bin liraya yakın para, banka kartları, cüzdan, altın kolye ve parmağında takılı olan tek taş pırlanta yüzüğün düştüğünü, eşyalarının kendisini darbeden kişinin almış olabileceğini söyledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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