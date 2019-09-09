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Kadıköy'deki cinayet

İstanbul Kadıköy'de kick boksçu Berke Ş'nin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitiren Ömer Özdemir'in cenazesi, Çankırı'da defnedildi

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:42
Kadıköy'deki cinayet

ÇANKIRI (AA) - İstanbul Kadıköy'de milli kick boksçu Berke Ş'nin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ömer Özdemir'in cenazesi, memleketi Çankırı'nın Orta ilçesinde toprağa verildi.

Hüseyin ve Sevgi çiftinin en büyük oğulları Ömer Özdemir'in (24) cenazesi, İstanbul'dan kara yoluyla Yaylakent beldesine bağlı Kayılar Mahallesi'ne getirildi.

Bekar olduğu öğrenilen Özdemir'in cenazesi, Kayılar Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenazeye, Özdemir'in yakınlarının yanı sıra Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede ve vatandaşlar katıldı.

Ömer Özdemir'in dayısı Osman Akbulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, perişan durumda olduklarını söyledi.

Yeğeninin arkadaşıyla gezmeye çıktığı sırada darbedilerek öldürüldüğünü belirten Akbulut, "Biz de televizyondan öğrendiğimiz kadarıyla olay laf atma sonucu başlamış. Bir kolu sakat olan yeğenime saldırıyorlar. Milli takım sporcusu olduğu söylenilen kişi yeğenimi kovalıyor hem dövüyorlar hem de bıçaklıyorlar. Ambulans geldiğinde zaten yeğenim orada ölmüş." diye konuştu.

Suçlunun en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini ifade eden Akbulut, yeğenini bıçaklayan sporcunun da milli takımda yer almaması gerektiğine inandıklarını belirtti.

Kadıköy'de Berke Ş, dün gece motosikletli iki kişiyle kız arkadaşına laf attıkları iddiasıyla kavga etmiş, olay yerinden kaçan motosikletli kişileri takip eden zanlı Berke Ş. Ömer Özdemir'i darbedip bıçaklamış, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Özdemir, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Olay anı, güvenlik kamerası görüntülerinde de yer almıştı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:42
  1. bıçaklı saldırı
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