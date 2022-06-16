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Gündem Kadıköy'de terörist başı Öcalan'a destek için yürüyen hainler tek tek tespit edildi
Gündem

Kadıköy'de terörist başı Öcalan'a destek için yürüyen hainler tek tek tespit edildi

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a destek vermek için İstanbul Kadıköy'de düzenlenen yürüyüşlere katıldığı tespit edilen 10 şahsın evine, eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 12:07:00 - 2022-06-16 12:13:33
Kadıköy'de terörist başı Öcalan'a destek için yürüyen hainler tek tek tespit edildi

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da terör örgütü PKK'nın kurucusu teröristbaşı Abdullah Öcalan için yürüyüş düzenlendi. Kadıköy'de düzenlenen eylemlere PKK sempatizanlarıyla birlikte HDP'li milletvekilleri de katıldı. Polise yumruk atılan eylemin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri harekete geçti.

Slogan atanlara operasyon

Geçtiğimiz pazar günü Bursa Gemlik'te terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine yapılacak eyleme katılmak için, Kadıköy'de toplanarak, slogan atan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

10 adres belirlendi

Olay günü çekilen videoları izleyen ekipler, yürüyüşe katıldığı tespit edilen 10 şüphelinin adresini belirledi. Bu sabah haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin Arnavutköy, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Silivri, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerindeki adreslerine baskın yapıldı. Eş zamanlı yapılan operasyonda şüphelilerin evleri arandı.

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