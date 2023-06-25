Kadıköy'de sözlü tartışma yumruklu kavgaya dönüştü

Olay saat 04.30 sıralarında Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs ve diğer 2 kişi arasındaki bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan sözlü tartışma yerini kısa sürede kavgaya bıraktı. Kavga sonucu 1 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne götürüldü. Polis kaçan iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili konuşan B.K. "Kadıköy rıhtımda bankalar sırasında taksi sırasındaydık. Ben sıradaydım başka bir bayan geldi sıraya ondan sonra orada sıraya müdahale eden kişi önce onu bindirmeye çalıştı. Ben dedim ki abi biz sıradaydık o da tamam siz devam edin o zaman dedi. Ama üstüme yürüdü ve birden suratıma yumruk attı, ondan sonra ben dedim abi ne oluyor hani biz sıradaydık sonra kavga sirayet etti beni yere düşürdüler. Ben de ayağa kalktım ve karşılık verdim ondan sonra polis gelmeye başladı, polis gelirken ben de onlara karşılık verdim.

Küfürlü karşılık verdim yalan olmasın. Onlar saldırdığı için kendimi savunuyordum sonra birden 4 kişi oldular yere yatırdılar beni ve arkadaşıma da yumruk attılar, tekme attılar, sonra polis gelince kayboldular. Polisler bana şöyle söyledi arkadaşların suratını, ismini biliyor musun? Nereden bileceğim o anda kavga çıktı zaten ifade almak istediler ifade verdim, ama karşı taraf olmadığı için pek bir yere varmadı. Hastaneye yönlendirdiler yarın gelirsin darp raporu verirsin dediler ama çok bir yere varacağını sanmıyorum. Çünkü Kadıköy'de hep oluyor böyle olaylar." dedi.

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