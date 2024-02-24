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Yerel Kadıköy'de otomobil cayır cayır yandı
Yerel

Kadıköy'de otomobil cayır cayır yandı

Yeniakit Publisher
2024-02-24 06:56:00 -

İstanbul'da seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Kadıköy ilçesi Kozyatağı Mahallesi, D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Ankara istikametinde seyir halinde olan otomobilde, henüz nedeni belli olamayan yangın çıktı. 26 RS 345 plakalı otomobil sürücüsü O.Ş. seyir halindeyken aracın motor kısmından dumanların yükseldiğini fark ederek durdu. Alevler kısa sürede otomobilin motor kısmını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan otomobile müdahale ederek alevleri söndürdü. Yanan otomobil kullanılmaz hale gelirken, olayda can kaybı veya yaralanma olmadı. Polis ekipleri D-100 Karayolu'nu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Görgü tanığı Erdem Akkaya, "İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde geldi olaya müdahale etti. Çok büyük bir yangın vardı. Etraf sis, duman oldu. Şu an gördüğünüz gibi ekiplerde geldi müdahale ediyorlar" dedi.

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