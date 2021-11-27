  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kadıköy’de müşterisine hakaret eden taksicinin araç kullanım belgesi iptal edildi
Aktüel

Kadıköy’de müşterisine hakaret eden taksicinin araç kullanım belgesi iptal edildi

Kadıköy’de aracına aldığı müşteri ile tartışan ve müşteriye hakaret eden taksici, polis tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 09:06:00 -
Kadıköy’de müşterisine hakaret eden taksicinin araç kullanım belgesi iptal edildi

 Bin 339 TL para cezası kesilen ve ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” maddesine istinaden adli işlem uygulanan taksicinin toplu taşıma aracı kullanım belgesi iptal edildi.

Kadıköy Kozyatağı’nda geçtiğimiz salı günü yaşanan olayda, iddiaya göre, taksisine aldığı müşterinin gitmek istediği mesafeyi beğenmeyen taksici Yusuf B., müşteriye hakaret etti. Taksici tartışma esnasında müşteriye, “Bu millet kadar aşağılık bir millet yok. Aşağılıksınız kardeşim” ifadelerinde bulundu.

Taksi sürücüsü Yusuf B. isimli şahıs, Sivil Trafik ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsa ‘ilgili belediye tarafından verilen çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak’ maddesi gereğince bin 339 TL idari para cezası işlemi uygulandı.

Yusuf B.’nin 34 TJY 46 plakalı ticari taksisi 3 gün süre ile trafikten men edildi. Taksi şoförü Yusuf B.’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından toplu taşıma aracı kullanım belgesi iptal edildi.

Ayrıca sürücü şahıs, Türk Ceza Kanunu’nun “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama” başlıklı 301'inci maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Göztepe Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dengeler altüst olacak! İslam Memiş altın için öyle bir rakam verdi ki...
Ekonomi

Dengeler altüst olacak! İslam Memiş altın için öyle bir rakam verdi ki...

İslam Memiş, son dönemde çıkış trendinde olan altın fiyatları için çarpıcı bir açıklamada bulundu. ABD Merkez Bankası FED'in 2022 yılında fa..
Orhan Miroğlu yeni tehlikeyi açıkladı: En büyük endişem...
Gündem

Orhan Miroğlu yeni tehlikeyi açıkladı: En büyük endişem...

AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, "En büyük endişem, bölgenin müspet olmayan, sonuç getirmeyecek yeni siyasi maceralara sürüklenmesidir." i..
Türkiye ölüm grubuna düştü! Rakipler belli oldu
Spor

Türkiye ölüm grubuna düştü! Rakipler belli oldu

A Milli Takımımız Katar 2022 Dünya Kupası Play-Off Turunda Portekiz ile eşleşti. Türkiye, Portekiz'i geçmesi halinde İtalya-Kuzey Makedonya ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay