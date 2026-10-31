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Sağlık Bir yanda açlık, diğer yanda aşırı tüketim! 673 milyon insan aç 1 milyar insan obez!
Sağlık

Bir yanda açlık, diğer yanda aşırı tüketim! 673 milyon insan aç 1 milyar insan obez!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) '2026 Yaşayan Gezegen Raporu'nda dünya genelinde 673 milyondan fazla insanın yetersiz beslendiği, 1 milyardan fazla insanın obeziteyle yaşadığı belirtildi. Yaşam alanlarının kaybı ve tahribatının en büyük nedeninin tarım olduğu vurgulanan raporda, gıda üretimi ve tüketiminde dönüşüm çağrısı yapıldı.

Dünya genelinde gıda üretimi artarken sağlıklı ve yeterli beslenmeye erişimdeki sorunlar sürüyor.

 

Biyolojik çeşitlilikte azalma

Raporda, tarımın tek başına yaşam alanlarının kaybı ve tahribatının en büyük nedeni, biyolojik çeşitlilikteki azalmanın da başlıca etkeni olduğu belirtildi. Gıda ve tarım sisteminin doğal kaynakların aşırı kullanımında önemli rol oynadığı, aynı zamanda sera gazı emisyonlarının önemli kaynaklarından birini oluşturduğu açıklandı. Mevcut gıda sisteminin beslenmeyle ilişkili hastalıkların yaygınlaşmasına yol açtığı da vurgulandı.

 

1 milyardan fazla insan obez

Dünya genelinde 673 milyondan fazla insanın yetersiz beslendiği, 1 milyardan fazla insanın ise obeziteyle yaşadığı bilgisine yer verilen raporda, gıda sistemindeki dönüşümün, üretimden tüketim alışkanlıklarına kadar uzanması gerektiği belirtildi. Doğa üzerinde olumlu etki yaratan üretimin yaygınlaştırılması, sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme biçimlerinin desteklenmesi, gıda kaybı ve israfının azaltılması öncelikli adımlar arasında gösterildi.

 

Her yıl 470 milyar dolarlık destek

Çevreye zarar veren tarım sübvansiyonlarına küresel ölçekte yılda yaklaşık 470 milyar dolar ayrıldığı belirtilen raporda, bu kaynakların bir bölümünün sürdürülebilir faaliyetlere yönlendirilmesinin dönüşümü hızlandırabileceği kaydedildi. Ekosistemleri koruyan yöntemlerle üretilen gıdaya istikrarlı talep yaratmak için kamu alımlarının düzenlenmesi önerildi. Doğa üzerinde olumlu etki oluşturan uygulamalara geçen çiftçilerin finansmana, teknik desteğe ve ürünlerini satabilecekleri pazarlara erişmesinin de gerekli olduğu vurgulandı.

 

Dar gelirli haneler desteklenmeli

Raporda, dönüşümün maliyet ve faydalarının adil paylaşılması gerektiğine dikkat çekildi. Küçük ölçekli çiftçilerin ve gıda fiyatlarındaki artıştan ilk etkilenecek dar gelirli hanelerin karar süreçlerinde söz sahibi olması gerektiği belirtildi. Gıda sisteminde olumlu değişimin ilk işaretlerinin görüldüğü, ancak 2030 yılına kadar biyolojik çeşitlilik kaybını durdurma ve tersine çevirme hedefi için bu değişimin hızlandırılması gerektiği kaydedildi.

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