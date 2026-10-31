Balık satışları patladı: Çinekop satışta, yaşını ölçün! Çok önemli olabilir dikkat etmek lazım

İncelenen balıklardan en yaşlısının üç yaşında olduğu ifade edilirken çinekopun kofanaya geçiş sürecinin ortalama üç yıl olduğu bildirildi. Balıkçıların kullandığı isimlendirmede en küçükten büyüğe doğru sıralama çinekop, sarıkanat, lüfer ve kofana şeklinde ilerliyor. Çinekop, lüferin küçük ve genç boydaki haline verilen isimken genellikle 10 – 20 santimetre arasındaki balıklar çinekop olarak adlandırılıyor. Balık büyümeye devam ettikçe sarıkanat dönemine geçiyor. Yaklaşık 20-25 santimetre arasındaki bireyler sarıkanat olarak biliniyor. Boyu yaklaşık 25 santimetreyi aştığında ise balık artık lüfer olarak anılmaya başlıyor. Lüferin daha da büyüyerek 35 santimetrenin üzerine çıkmasıyla birlikte kofana adı kullanılıyor. Lüfer avlamak için yasal sınırın 18 santimetre olduğu bilinirken 18 santimetreden küçük balıklar, yani çinekopların daha bir yaşına basmamış lüfer yavruları. Bu sebeple boyları 18 santimetreden küçük olan balıkların avlanmaması, denize geri bırakılması gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Su Ürünleri Yönetmeliği'ne göre lüfer ailesi (çinekop, sarıkanat, lüfer dahil) için yasal asgari avlanma boyu 18 santimetredir.