Balık satışları patladı: Çinekop satışta, yaşını ölçün! Çok önemli olabilir dikkat etmek lazım
Karadeniz'den ve Akdeniz getirilen farklı balık türlerinin satışa sunulduğu tezgahlarda inci kefali yoğun ilgi görürken, boyu ve ağırlığı arttıkça adı değişen lüfer ailesi, bilimsel araştırmalara da konu oldu. Marmara'da bin 114 lüferin kulak taşlarını inceleyen araştırmacılar, balıkların yaşını ve büyüme sürecini ortaya koydu. Lüfer ailesi için yasal asgari avlanma boyunun 18 santimetre olduğu bilinirken bu boydan küçük balıkların avlanmaması ve ölçülmeden alınmaması gerekiyor.