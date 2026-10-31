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Dünya Balık tutmaya giden öğretmenlere şok
Dünya

Balık tutmaya giden öğretmenlere şok

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Balık tutmaya giden öğretmenlere şok

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde balık tutmak için Boğaz'a açılan özel okul öğretmenleri, İstinye açıklarında deniz yüzeyinde bir erkek cesedi buldu.

Olay, sabah saat 10.00 sıralarında Sarıyer İstinye açıklarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre balık tutmak için Boğaz'a giden özel okul öğretmenleri, deniz yüzeyinde bir kişinin hareketsiz halde durduğunu fark ederek durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

 

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, erkek cesedini sudan çıkararak tekneye aldı.

Kıyıya getirilerek sağlık ekiplerine teslim edilen cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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