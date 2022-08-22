Kadıköy'de Fener alayı
Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Adana Demirspor’u 4-2 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.
Süper Lig’in 3. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Adana Demirspor’u 4-2 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.
4. dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Onyekuru’nun ortasında altıpasta Dzyuba topa dokunamadı. Atağın devamında Lincoln topu kornere gönderdi.
17. dakikada Emre Mor’un pasında ceza sahası içi sağ çaprazda Valencia, Rodrigues’in müdahalesiyle yerde kaldı. Video Yardımcı Hakem’in (VAR) uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Abdulkadir Bitigen, 19. dakikada penaltı noktasını gösterdi.
VALENCİA SAHNEYE ÇIKTI
20. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Penaltı noktasında topun başına gelen Valencia, topu filelerle buluşturdu: 1-0
SAMET’İN BÜYÜK HATASI
41. dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta rakip savunmada Samet Akaydın’ın hatasında Serdar Dursun’dan seken topla orta alanda buluşan Valencia, meşin yuvarlağı ceza sahasına kadar sürdükten sonra kaleciden de kurtardığı topu ağlara gönderdi: 2-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
ZAJC TABELAYI DEĞİŞTİRDİ
İkinci yarıya da etkili başlayan Sarı-Lacivertliler 48. dakikada Lincoln’ün pasında Miha Zajc farkı üçe çıkardı: 3-0
ADANA DEMİR İÇİN PENALTI
55. dakikada Onyekuru’ya Szalai’nin müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 56. dakikada topun başına geçen Belhanda topu ağlara gönderdi: 3-1
60. dakikada Onyekuru’nun çaprazdan sert vuruşu Altay’da kaldı.
DZYUBA İLK GOLÜNÜ ATTI
66. dakikada Lemos’un büyük hatasında Adana Demirspor’un yeni transferi Rus golcü Dzyuba Kadıköy’de golünü attı: 3-2 77. dakikada Stambouli’nin pasında Yusuf Sarı’nın vuruşu Altay’da kaldı.
RAKİTSKİY KIRMIZI KART GÖRDÜ
81. dakikada Rakitskiy’in Rossi’ye müdahalesi sonrası VAR uyarısıyla kırmızı kart kararı çıktı.
ALİOSKİ’DEN İLK GOL
83. dakikada oyuna yeni giren Alioski enfes bir şutla topu ağlara gönderdi: 4-2
Maçta başka gol olmadı ve Fenerbahçe rakibini 4-2 mağlup etti.