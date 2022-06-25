Kadıköy sular ne zaman saat kaçta gelir 25 Haziran | Silivri su kesinti saatleri
25 Haziran Cumartesi günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı mahallelerde yaşayanlar ise 'Sular saat kaçta gelir?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Kadıköy'de bu akşam sular saat kaçta gelir?
İstanbul’un bazı ilçelerinde 25 Haziran Cumartesi günü su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin ne zaman saat kaçta sona ereceği ise merak konusu. Peki, bu gece sular gelir mi?
Kadıköy sular ne zaman saat kaçta gelir 25 Haziran | Silivri su kesinti saatleri
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah,Kozyatağı Mah,Zühtüpaşa Mah,Sahrayıcedit Mah,Erenköy Mah,19 Mayıs Mah,Göztepe Mah,Feneryolu Mah
Arıza Sebebi : 1200 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama : Kozyatağı- Sahrayıcedid 1200 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 25.06.2022 17:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 26.06.2022 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Sayalar Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 25.06.2022 18:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.6.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.