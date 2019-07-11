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Kadıköy Çocuk Tiyatro Festivali başlıyor

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl 18’incisini düzenlediği Çocuk Tiyatro Festivali 16 Temmuz’da Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da başlıyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:35
Kadıköy Çocuk Tiyatro Festivali başlıyor

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl 18’incisini düzenlediği Çocuk Tiyatro Festivali 16 Temmuz’da Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da başlıyor. Çocuklar her akşam saat 21:00’de başlayacak ve 2 hafta sürecek festival boyunca yıldızlar altında tiyatro izlemenin keyfini yaşayacak.


Kadıköy Belediyesi’nin gelenekselleşen Çocuk Tiyatro Festivali 16 Temmuz Salı günü başlıyor. 14 gün boyunca farklı oyunlarla çocuk izleyicinin karşısında olacak festival 29 Temmuz Pazartesi akşamı son bulacak.


Davetiyeler kültür merkezlerinde


Uzun kuyruklar oluşmaması için davetiye usulü katılımın mümkün olacağı festival için davetiyeler, her oyunun etkinlik günü saat 14.00 - 18.30 arası Kadıköy Belediyesi’nin Caddebostan Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi, Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi ve Süreyya Operası gişelerinden temin edilebilir.


Festival Altınok Çocuk Tiyatrosu’nun sergileyeceği “Sihirli Oyuncaklar” adlı müzikalle başlayacak ve TiyatrOPS’un “Renk Renk Ülkesi” adlı oyunla son bulacak.


Festivalde sahnelenecek oyunlar şöyle:


16 Temmuz Salı


Sihirli Oyuncaklar Altınok Çocuk Tiyatrosu 3+


17 Temmuz Çarşamba


Küçük Prens Anyamanya Kumpanya 7+


18 Temmuz Perşembe


Tavşan Aranıyor Atta Festivali 3+


19 Temmuz Cuma


Oyun Avcısı Tiyatro Bozok 3+


20 Temmuz Cumartesi


Bremen Mızıkacıları Yeni Dünya Bandosu Çizgi Kukla Tiyatrosu 3+


21 Temmuz Pazar


Kaplumbağa ve Tavşan İstanbul Çocuk Sanat 3+


22 Temmuz Pazartesi


Merhaba Gölgem Mask-Kara Tiyatrosu 5+


23 Temmuz Salı


Canavar Var mı Yok mu? Ginko Tiyatro 4+


24 Temmuz Çarşamba


Rapunzel ile Beyaz Atlı PrensiSarıyer Sanat Tiyatrosu 4+


25 Temmuz Perşembe


Ormanın Şarkısı Tiyatro Alkış 3+


26 Temmuz Cuma


Soğuktan Korkmayan Tek Kuş Tiyatro Gülgeç 5+


27 Temmuz Cumartesi


Ödlek Aslan Müzikali Tiyatro Kronik 3+


28 Temmuz Pazar


Kurbağa Prens Uygur Çocuk Tiyatrosu 3+


29 Temmuz Pazartesi


Renk Renk Ülkesi TiyatrOPS 3+

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:35
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