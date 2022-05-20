  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sen nasıl bir alçaksın ulan? Hâşâ 'Ben buranın Allah'ıyım!' deyip...

İşte şimdi yandılar! Fareler gibi, kaçacak delik arayacaklar

Resmi Gazetedeki ilanda neler çıktı neler! İşte ‘Atatürk kurdu Ak Parti sattı’ dedikleri Sümerbank

Vay çakallar vaaay! PKK’dan Kürt sığınmacılara sinsi tuzak!

Türkiye'ye çağ atlatacak proje! Rezervlerin tamamına yakını ülkemizde.... Dünya sıraya girecek

Erdoğan çok net konuştu: Bunun gereğini yapacağız

Yüzde 1’lik Ali Babacan resti çekti Ortak adayda anlaşamazsak…

Dolar ve Euro'ya darbe! 5 yıl sonra ilk kez oluyor

Bu videoyu Kemalist medyada bulamazsınız! Konser verdirilen şarlatan Lemi Yunanistan'da bakın nasıl tanıtılıyor

Kabusun yeni adı maymun çiçeği! Bir ülkeye daha sıçradı
Gündem Kadıköy Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda 160 şüpheli adliyeye sevk edildi!
Gündem

Kadıköy Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda 160 şüpheli adliyeye sevk edildi!

CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde görevli 6 zabıta memuru ve 48 mühendisin de aralarında bulunduğu çoğunluğu belediye personeli 224 şüphelinin emniyet sorgulamaları tamamlandı. 160 şüpheliden 124'ü tutuklanmaları talebi ile Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 18:38:00 - 2022-05-20 18:47:13
Kadıköy Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda 160 şüpheli adliyeye sevk edildi!

CHP'li Şerdil Dara Odabaşı yönetimindeki Kadıköy Belediyesi'ne ilişkin "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 224 şüphelinin emniyetteki sorgulamaları tamamlandı. 124 şüpheli tutuklanmaları talebi ile Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmî belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

38 kişi itirafçı oldu!

Polis otobüslerine bindirilen 160 şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. 'İtirafçı' olmayı kabul eden 38 kişi de emniyetten serbest bırakıldı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından, aralarında 43'ü memur toplam 124 kişi "rüşvet" suçundan tutuklanması, 36 şüpheli ise adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi.

Soruşturma kapsamında çoğunluğu Kadıköy Belediyesi'nde görevli 6 zabıta memuru ve 48 mühendisin de aralarında bulunduğu 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, önceki gün yaptığı açıklamada, yaşanan tüm bu gelişmelere karşın, "Kasap gözaltına alınmış, bar sahibi alınmış, hala ne olduğunu bilmiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Bunda anlaşılmayacak ne var Şerdil? Kasap ve bar sahibi rüşvet vermiş, kanuna aykırı iş yaptırmış..
Bunda anlaşılmayacak ne var Şerdil? Kasap ve bar sahibi rüşvet vermiş, kanuna aykırı iş yaptırmış..

Siyaset

Bunda anlaşılmayacak ne var Şerdil? Kasap ve bar sahibi rüşvet vermiş, kanuna aykırı iş yaptırmış..

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay