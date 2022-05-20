Kadıköy Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda 160 şüpheli adliyeye sevk edildi!
CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde görevli 6 zabıta memuru ve 48 mühendisin de aralarında bulunduğu çoğunluğu belediye personeli 224 şüphelinin emniyet sorgulamaları tamamlandı. 160 şüpheliden 124'ü tutuklanmaları talebi ile Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
CHP'li Şerdil Dara Odabaşı yönetimindeki Kadıköy Belediyesi'ne ilişkin "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 224 şüphelinin emniyetteki sorgulamaları tamamlandı. 124 şüpheli tutuklanmaları talebi ile Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmî belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
38 kişi itirafçı oldu!
Polis otobüslerine bindirilen 160 şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. 'İtirafçı' olmayı kabul eden 38 kişi de emniyetten serbest bırakıldı.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından, aralarında 43'ü memur toplam 124 kişi "rüşvet" suçundan tutuklanması, 36 şüpheli ise adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi.
Soruşturma kapsamında çoğunluğu Kadıköy Belediyesi'nde görevli 6 zabıta memuru ve 48 mühendisin de aralarında bulunduğu 224 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, önceki gün yaptığı açıklamada, yaşanan tüm bu gelişmelere karşın, "Kasap gözaltına alınmış, bar sahibi alınmış, hala ne olduğunu bilmiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.