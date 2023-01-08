Kadıköy Aslanı! Fenerbahçe'ye büyük şok...
Süper Lig’in 18. haftasında Lider Galatasaray konuk olduğu Fenerbahçe’yi 3-0 yenerek zirveyi rakibine kaptırmadı. Sarı-Kırmızılıların gollerini Oliveira, Kerem ve Icardi kaydetti.
Süper Lig’in 18. haftasında Lider Galatasaray konuk olduğu Fenerbahçe’yi 3-0 yenerek zirveyi rakibine kaptırmadı. Sarı-Kırmızılıların gollerini Oliveira, Kerem ve Icardi kaydetti.
9. dakikada sol kanatta Ferdi Kadıoğlu kat ederek, topu King’le buluşturdu. Bu oyuncunun sağa paralel gönderdiği topa Rossi, defansı çalımlayarak vurmak istedi. Top savunma tarafından uzaklaştırıldı.
17. dakikada ceza sahası sağ çaprazına gönderilen top, defansın kafasından sekerek Rossi’nin önüne düştü. Topla giden Rossi, savunma oyuncusunu çalımladıktan sonra sol ayağına alıp şutunu çekti. Top sağ kale direği dibinden auta çıktı.
28. dakikada bu kez konuk ekip tehlikeli geldi. Rashica’nın yerden yaptığı ortada penaltı noktasına yakın bölgede Alper Yılmaz’ın uygun durumdayken yaptığı kötü vuruşta top farklı şekilde üstten auta gitti.
32. dakikada Mertens’in soldan kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte Osayi-Samuel’in arka tarafa sektirdiği topu sağ çaprazda Oliveira kontrol etti. Bu oyuncunun yerden düzgün vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu: 0-1.
36. dakikada sol çaprazdan çalımla ceza sahasına giren Batshuayi’nin sağ ayağıyla uzak köşeye vuruşunda topu Muslera dışarı çeldi.
37. dakikada kullanılan kornerde Osayi-Samuel’in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Arao, şutunu çekti. Kaleci Muslera topa iki hamlede sahip oldu.
45+7. dakikada Fenerbahçe’nin kornerinden sonra rakip ceza sahasına hızla geçen Galatasaray’da, sağ kenardan içe kat eden Rashica’nın çaprazdan sert vuruşunda, topu kaleci Altay çeldi.
Mücadelenin ilk yarısı konuk ekip Galatasaray’ın 1-0 üstünlüğüyle bitti.
46. dakikada Oliveira’nın pasında topla buluşan Barış Alper’in sert şutunu kaleci Altay kurtardı.
66. dakikada Barış’ın pasında topla buluşan Mertens’in sert şutunu kaleci Altay güçlükle çeldi.
71. dakikada İrfan Can’ın ortasında Valencia’nın kafa vuruşu auta gitti.
78. dakikada oyuna girer girmez Icardi’nin pasında Kerem’in golü uzun süren VAR kontrolü sonrası değer kazandı: 0-2
83. dakikada İrfan’ın pasında Ferdi’nin kafası auta gitti.
85. dakikada İrfan Can’ın Dubois’e yaptığı müdahale sonrası VAR uyarısıyla Fenerbahçe 10 kişi kaldı.
90+10. dakikada sahneye çıkan Icardi attığı şık golle maçın skorunu belirledi: 0-3