Kadife tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Kolay kadife tatlısı tarifi

Temelde bir kek ile bir kremadan ibaret olan kadife tatlısını çok seveceksiniz.

Tarifi için malzemeler

330 gr un

3 tane yumurta

1 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı kırmızı gıda boyası (kaliteli olmasına dikkat edelim)

300 gr şeker

150 gr tereyağ

150 gr sıvı yağ

220 gr ayran, kefir ya da süt (sıcak)

1 yemek kaşığı limon

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 tatlı kaşığı karbonat

Kreması için;

Labne peyniri 250 gr

Tereyağ 125 gr

1 su bardağı pudra şekeri

Yapılışı

lk önce tereyağı oda ısısında olması lazım. Sıcak süte, 1 yemek kaşığı limon suyu ile karıştıralım. Tereyağını ve şekeri iyice karıştıralım yumuşak olana kadar. Akabinde sıvı yağ, yumurtaları teker teker ilave edelim ve tekrar mikser ile çırpalım. Bir başta kapta unu, kabartma tozu, vanilin, kakao ve karbonatı elekten geçirelim. Süt soğuduktan sonra gıda boyası ilave edelim, güzel bir kırmızı rengi olması lazım. Bu karışıma sütü ilave edelim ve en son olarak ta elekten geçirdiğimiz un karışımı iyice mikser ile çırpalım. Hamuru ikiye bölerek 22 cmlik kalıpta önceden ısıtılmış 180 derecede pişirelim. Pişen kekleri ayrı ayrı streçleyelim ve dolapta en az 4 saat bekletelim. Bekletilen kekleri bıçak yardımıyla düzeltme işlemi yapalım ve kalan kırıntıları blenderdan geçirelim. Pandispanyayı tabağa koymadan önce, tabağı kremadan koyalım. Pandispanyayı yerleştirelim ve kremadan koyalım diğer Pandispanyayıda üzerine yerleştirelim ve kremadan her yerine sürelim ve kırıntıları ellemiz yardımıyla kremanın üzerine yapıştıralım. Hazır olan pastamızı dolapta tekrar 2 saat dinlendirelim. Afiyet olsun.