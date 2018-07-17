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‘Kader mahkûmlarına af, teröriste, istismarcıya idam!’

Türk Hukuk Enstitüsü’nden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin af önerisine destek geldi. Ankara’da Akit’e konuşan Türk Hukuk Enstitüsü İstanbul İl Başkanı Avukat Fethi Ahmet Alparslan, Bahçeli’nin kader mahkûmları için af önerisinin ivedilikle yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

17 Temmuz 2018 Salı 12:38
‘Kader mahkûmlarına af, teröriste, istismarcıya idam!’

OĞUZHAN GÜLTEKİN/ANKARA

Alparslan, terör suçlularına ve cinsel istismarcılara yönelik idam cezasının ise zaman kaybedilmeden getirilmesi gereğinin altını da çizdi.

TOPLUMSAL ZORUNLULUK

Af konusunun çok hassas bir konu olduğuna dikkat çeken Alparslan, “Af konusu bir kez gündeme geldikten sonra oluşan toplumsal beklentinin karşılanması gerekir. Şu anda toplumdaki beklenti çok yüksektir. Tarihte önemli değişimlerin olduğu dönemlerde hep af çıkartılmıştır bu dönemde de çıkartılması zaruret haline gelmiştir. Af, artık toplumsal bir zorunluluktur” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 12:38
  1. af konusu
  2. Türk Hukuk Enstitüsü İstanbul İl Başkanı Avukat Fethi Ahmet Alparslan

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