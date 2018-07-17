‘Kader mahkûmlarına af, teröriste, istismarcıya idam!’

OĞUZHAN GÜLTEKİN/ANKARA

Alparslan, terör suçlularına ve cinsel istismarcılara yönelik idam cezasının ise zaman kaybedilmeden getirilmesi gereğinin altını da çizdi.

TOPLUMSAL ZORUNLULUK

Af konusunun çok hassas bir konu olduğuna dikkat çeken Alparslan, “Af konusu bir kez gündeme geldikten sonra oluşan toplumsal beklentinin karşılanması gerekir. Şu anda toplumdaki beklenti çok yüksektir. Tarihte önemli değişimlerin olduğu dönemlerde hep af çıkartılmıştır bu dönemde de çıkartılması zaruret haline gelmiştir. Af, artık toplumsal bir zorunluluktur” ifadelerini kullandı.