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Kader mahkûmları için seferber oldular

Kader Mahkumları Derneği (KMD) Genel Başkanı Necdet Yüksel, “Bizler cezaevlerindeki mahkumlar ve ailelere bir nevi rehabilitasyon hizmeti veriyoruz. Mahkumların isteklerini yerine getirebilmek için gönüllülük esasıyla çalışıyoruz. Mahkumlara, seccade, Kur’an-ı Kerim, giyim kuşam ve başka ihtiyaçları temin etmeye çalışıyoruz” dedi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 12:27
Kader mahkûmları için seferber oldular

Hakkı Bilir  İstanbul

Türkiye’deki 400 cezaevinde yatan mahkumlar ve ailelerine yönelik eşsiz hizmetler veren Kader Mahkumları Derneği faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Cezaevlerinde yatan yardıma muhtaç mahkumlar ve aileleri için adeta bir deniz feneri görevini gören dernek, on binlerce kişiye ulaşmış durumda. Gönüllülük esasına göre çalışan dernek, üniversitelerin sosyoloji kürsüleriyle birlikte çalışmalara imza atıyor. Dernek faaliyetleriyle ilgili gazetemize konuşan Dernek Başkanı Necdet Yüksel, “Bizler cezaevlerindeki mahkumlar ve ailelere bir nevi rehabilitasyon hizmeti veriyoruz. Mahkumların isteklerini yerine getirebilmek için gönüllülük esasıyla çalışıyoruz. Mahkumlara, seccade, Kur’an-ı Kerim, giyim kuşam ve başka ihtiyaçları temin etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Yüksel, terör suçlarından yatanlara yönelik ise hiçbir faaliyetlerinin olmadığının altını çizdi

15 yıl önce bir grup arkadaşıyla yola çıktıklarını ve Kader Mahkumları Derneği’ni kurduklarını belirten Başkan Necdet Yüksel, “400’e yakın cezaevinde yüzbinlerce mahkum var. Biz bu insanlara ve ailelerine ulaşmaya çalışıyoruz. Toplumla aralarında köprü kurmaya gayret ediyoruz. FETÖ, PKK, DEAŞ ve diğer terör örgütü mensubu olmaktan cezaevlerinde yatanlara yönelik hiçbir çalışmamız yok” dedi. Bir nevi rehabilitasyon hizmet verdiklerini kaydeden Yüksel, “Cezaevlerinde yatan ve maddi durumu iyi olmayan mahkumların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Gönderdikleri mektupları okuyoruz ve cevaplandırıyoruz. Ailelerine de el uzatıyoruz. Giyecek, Kur’an-ı Kerim, seccade, kitap gibi isteklerini temin etmeye gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Gönüllülük esas

Dernek faaliyetlerinin üniversitelerin dikkatini çektiğin belirten Yüksel, “Sosyoloji öğrencileri bizimle faaliyetlerde bulunuyor. Mektupların okunması ve cevaplanması noktasında yardım ediyor, yalnız olmadıklarını hissettiriyoruz” şeklinde konuştu.

Cezaevlerindeki insanlara tecrit hissi yaşatılmaması gerektiğini kaydeden Yüksel, “Mahkumların iyileşme ihtiyaçları karşılanmazsa çözümlenmemiş travma duygusu ortaya çıkar. Mahkumlara destek olmak insanlık görevimizdir” dedi.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 12:27
  1. İstanbul
  2. Kader Mahkumları Derneği
  3. Dernek Başkanı Necdet Yüksel
  4. FETÖ
  5. PKK
  6. DEAŞ
  7. Kur’an-ı Kerim

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