KADEM'in Abdurrahman Dilipak'a ilişkin davasında yeni gelişme!

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, 27 Temmuz 2020 tarihinde yazdığı köşe yazısı sebebi açılan davada, Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katıldı.

Mahkemede Dilipak KADEM avukatları hazır bulundu.

Abdurrahman Dilipak savunmasında, "Konu edilen yazıyı kaleme almam üzerinden 3 yıla yakın bir süre geçti. Halen ilgili yazı internet sitesinde mevcuttur. Yazıyı kaldırma gereği duymadım. Bu davayı hem insan hakları açısından hem de basın davası mahiyeti olması sebebiyle önemli buluyorum." dedi.

Dilipak kendini yapay zeka testi ile savundu!

Dilipak savunmasına yapay zeka testini de ekleyerek şu ifadeleri kullandı:

Tamamen bir iletişim kazası neticesinde yazının davaya konu edildiğini düşünüyorum. Yazımı yapay zeka testi ile test ettim. Program sonucunda iddianameye konu edilen ifadelerin AK Parti içindeki AKP’lilere ve AKP’nin papatyaları olduğu sonucunda hata yazıda korunan değerin AK Parti olduğunu sonuç olarak bildirdi. Hakkımda yapılan şikayetin müştekilerin özgür iradesine dayanmadığı kanaatindeyim.

"İddianameye konu ifadelerin muhatabı müştekiler değildir." diyen Dilipak, "Ayrıca müştekilerin bir bölümü şikayetçi olmadığını beyan etmişlerdir. Davaya katılma talebinde bulunmamışlardır. KADEM ile ilgili olumsuz bir algı oluşmuşsa da bunun yazım sonucunda oluştuğunu düşünmüyorum. Belirtilen ifadeyi kesinlikle KADEM’e ya da müştekilere yönelik kullanmadım. Kadın hakları için yıllarca çeşitli çalışmalarda bulunmuş bir kişiyim. Bu çalışmaları göz ardı edilmesi beni üzüyor. Bir yazarın yazısı irdelenirken yazarın geçmişi şahsiyeti birikimi de değerlendirilmelidir" şeklinde konuştu.

KADEM ayrıca özür istedi!

Saliha Okur Gümrükçüoğlu’nun avukatı Pınar Hacıbektaşoğlu ise Dilipak ile ilgili şunları söyledi:

Tanığı uzun yıllardır icra ettiği meslekten dolayı tanıyorum. Kendisinin entellektüel birikimini biliyorum. Ancak sanık her ne kadar yazıda bizlere ve diğer müştekilere hitaben ilgili ifadeleri kullanmadığını ifade etse de, burada yazarın niyetinden çok yazının toplumda yarattığı algıyı suçun oluşumu yönünden değerlendirmek gerekmektedir. Yazıda geçen ifadeler KADEM mensuplarını direk olarak hedef almaktadır. Yazı içeriği derneğimizin, üyelerimizin ve diğer müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını hedef alır mahiyettedir. Yargılamanın sonucundan bağımsız olarak sanıktan yazı içeriği nedeniyle ayrıca özür de beklemekteyim

Hakim, taraf avukatlarının beyanda bulunmaları ve Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için duruşmayı erteledi.