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Kaddafi'nin vasiyeti ortaya çıktı!

Kaddafi'nin danışmanı İbrahim el Guveyil, Kaddafi’nin vasiyetinde 'Arap ulusal fikri ve birliğini güçlendirme çalışmalarının sürdürülmesini' istediğini söyledi.

25 Eylül 2018 Salı 01:37
Kaddafi'nin vasiyeti ortaya çıktı!

Libya'nın linç edilerek öldürülen lideri Muammer Kaddafi'nin danışmanı İbrahim el Guveyil, Spuntik'e verdiği mülakatta, başkent Trablus'taki çatışmalar zamanında Kaddafi'nin yanında olduğunu anlattı. El Guveyil, Kaddafi'nin Sirte kentine gitme nedeninin, başkenti yıkımdan kurtarmak olduğunu vurguladı.

El Guveyil'in aktardığına göre Kaddafi'ye silahlı grup ve uçakların Trablus'a saldıracağı bilgisi verildi. Kaddafi de devlet kurumlarını ve başkentteki insanların hayatını kurtarmak istediği için Sirte'ye gitme karar aldı.

"BİZ TESLİM OLMAYIZ, YA KAZANIRIZ YA DA ÖLÜRÜZ"

El Guveyil, Kaddafi Sirte'deyken kendisiyle yaptığı son telefon görüşmesini de anlattı. El Guveyil, Kaddafi'nin yanına gitmek için izin istedi ama Kaddafi, El Guveyil'in Trablus'ta kalıp çalışmaya devam etmesini söyledi. Kaddafi 'şehit olacağından' emindi, bu yüzden İtalya işgaline direnişin sembolü Ömer Muhtar'ın meşhur ifadesini alıntıladı ve 'şehadet istediğini' belirtti: "Biz teslim olmayız, ya kazanırız ya ölürüz.''

Kaddafi ayrıca El Guveyil'den, kendi ölümünden sonra teslim olmamasını ve Arap ulusal fikrini ve birliğini güçlendirme çalışmalarını sürdürmesini istedi.

"VATANDAŞLARA ATEŞ AÇMADAN KONTROL ALTINA ALIN"

''Kaddafi son günlerinde işleri yürütmüyordu, zira bütün kararlar, Halk Kongresi, Başbakan ve İhtiyarlar Heyeti Başkanı'nın elindeydi'' diyen El Guveyil, Kaddafi'nin talimatlarının 'sadece vatandaşlara ateş açmadan durumu kontrol altına almaya' yönelik olduğunun altını çizdi.

MERKEZ BANKASI TALAN EDİLDİ

El Guveyil, Libya'da o dönem altın ve paraların tutulduğu Merkez Bankası'nın da silahlı gruplar, milisler ve bazı yetkililer tarafından talan edildiğini söyledi.

Kaddafi, 20 Ekim 2011'deki olaylarda Sirte kentinde silahlı gruplar tarafından öldürülmüştü.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 01:37
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  3. Libya
  4. Muammer Kaddafi
  5. İbrahim el Guveyil

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