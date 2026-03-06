  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Kaçtığına bin pişman oldu: 16 bin liralık ceza 200 bin oldu, ehliyeti iptal edildi
Gündem

Kaçtığına bin pişman oldu: 16 bin liralık ceza 200 bin oldu, ehliyeti iptal edildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kaçtığına bin pişman oldu: 16 bin liralık ceza 200 bin oldu, ehliyeti iptal edildi

Diyarbakır'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü 12 kilometre kaçtıktan sonra yakalandı. Polis, motosiklet 200 bin lira para cezası kestiği motosiklet sürücüsünün ehliyetini daimi olarak iptal etti, motosiklet 60 günlüğüne trafikten men edildi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde devriye görevi yapan Motosikletli Polis Timleri, üzerinde cezai karşılığı 16 bin lira olan abartı egzoz bulunduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne dur ihtarında bulundu.

İhtara uymayan sürücü Y.C.B. motosikletiyle kaçmaya başladı.

12 KİLOMETRE BOYUNCA KAÇTI

Sürücü yaklaşık 12 kilometrelik kovalamacanın ardından ekiplerce yakalandı.

Yapılan incelemede Y.C.B'nin aday sürücü olduğu belirlendi.

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında dur ihtarına uymamaktan 200 bin lira ceza kesildi. Ekipler, kural ihlalleri nedeniyle sürücünün belgesini daimi olarak iptal etti, 60 gün süreyle trafikten men edilen motosiklet yediemin otoparkına çektirildi.

 

