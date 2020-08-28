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Aktüel Kaçkar Dağı’nın zirvesine 30 Ağustos Zafer Tırmanışı yapılacak
Aktüel

Kaçkar Dağı’nın zirvesine 30 Ağustos Zafer Tırmanışı yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-08-28 16:55:13 -
Kaçkar Dağı’nın zirvesine 30 Ağustos Zafer Tırmanışı yapılacak

ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında 3937 rakımı ile Türkiye'nin en yüksek dördüncü zirvesi olan Kaçkar Dağı'na tırmanacak dağcıları kabul etti.

Doruk, makamında kabul ettiği Yusufeli Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Kırbıyık, Yusufeli Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü Başkanı Emin Bülbül ile Kaçkar Dağı’na zirve tırmanışı yapacak olan dağcılar Erkan Akyürek ve Ünal Genç’ten gerçekleştirilecek etkinlik hakkında bilgi aldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ülkenin şanlı zaferlerinin altın halkalarından biri olduğunu belirten Doruk, tarihin her safhasında hür ve onurlu yaşamaktan asla taviz vermeyen aziz Türk milletinin, vatanı, bayrağı ve istikbalini her şeyin üstünde tuttuğunu vurguladı.

Türk milletinin kadim gaza anlayışı ve sarsılmaz iradesiyle nice şanlı zaferlere imza attığına değinen Doruk, şunları söyledi:

"Bu şanlı zaferlerin altın halkalarından birisi olan 30 Ağustos; kendimize vatan kıldığımız ve üzerinde bin yıldır şerefle hüküm sürdüğümüz Anadolu’dan asla vazgeçmeme konusundaki azim ve kararlılığımızın sembollerinden biri olarak tarihteki yerini almıştır. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki kahraman ordumuz, bizleri Anadolu’dan kopararak tarihten silmeye niyetlenenlere Dumlupınar’da hak ettikleri dersi vermiş, son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin de müjdecisi olan bu zaferi bizlere armağan etmişlerdir. Aziz milletimiz, şanlı tarihine altın harflerle yazılan bu Zafer gününü hep şerefle yad edecek, kadim geçmişinden tevarüs eden asil ruhla karşılaştığı tüm tehditlerin üstesinden gelerek ülkemizin hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemesini sağlayacaktır. "

30 Ağustos Zafer tırmanışının geleneksel hale getirdiklerini işaret eden Doruk, "Her yıl geleneksel olarak yaptığımız Yusufeli Yaylalar köyünden başlayıp Artvin'in en yüksek noktası olan Kaçkar Dağı'nın zirvesine şanlı Türk Bayrağımızı dalgalandıracaklar. Bu çerçevede şanlı Türk Bayrağımızı Kaçkar Dağı'nın zirvesine çıkarak dalgalandıracak olan dağcılarımıza teslim ediyorum. Bu vesile ile bir kez daha tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayram’ını tebrik ediyorum." dedi.

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