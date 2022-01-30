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Yerel Kaçarken su kanalına atlayan hırsızın cansız bedeni çıkarıldı
Yerel

Kaçarken su kanalına atlayan hırsızın cansız bedeni çıkarıldı

Hastaneden hırsızlık şüphelisi, kaçarken atladığı sulama kanalında boğularak can verdi. Hırsızın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 19:38:00 -
Kaçarken su kanalına atlayan hırsızın cansız bedeni çıkarıldı

Şanlıurfa’da hırsızlık suçundan daha önceden kaydı bulunan 23 yaşındaki Ferhat Y., gece geç saatlerde Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin koridorlarında gezdiği sırada güvenlik görevlilerince fark edildi.

Olay yerinden kaçan Ferhat Y., yakalanmamak için tel örgülerin bulunduğu alandan sulama kanalına atladı.

Cansız bedeni bulundu

Ferhat Y.'nin suya düştüğünü gören görevliler, durumu polise bildirdi.

İhbarla gelen ekipler tarafından başlatılan çalışmada, Ferhat Y.,'nin cansız bedeni bulundu.

Soruşturma başlatıldı

Boğulduğu anlaşılan Ferhat Y.'nin cesedi, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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