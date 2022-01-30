Kaçarken su kanalına atlayan hırsızın cansız bedeni çıkarıldı
Hastaneden hırsızlık şüphelisi, kaçarken atladığı sulama kanalında boğularak can verdi. Hırsızın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa’da hırsızlık suçundan daha önceden kaydı bulunan 23 yaşındaki Ferhat Y., gece geç saatlerde Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin koridorlarında gezdiği sırada güvenlik görevlilerince fark edildi.
Olay yerinden kaçan Ferhat Y., yakalanmamak için tel örgülerin bulunduğu alandan sulama kanalına atladı.
Cansız bedeni bulundu
Ferhat Y.'nin suya düştüğünü gören görevliler, durumu polise bildirdi.
İhbarla gelen ekipler tarafından başlatılan çalışmada, Ferhat Y.,'nin cansız bedeni bulundu.
Soruşturma başlatıldı
Boğulduğu anlaşılan Ferhat Y.'nin cesedi, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.