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Yerel

Kaçan güvercin canından etti

Adana'da kaçan güvercinini yakalamak için çıktığı 4 katlı evin çatısından düşen kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 22:02:00 -
Kaçan güvercin canından etti

 

Adana'nın  Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde yaşayan F.K'nin (48) beslediği güvercin, kaçarak komşu evin çatısına kondu.

Kuşu yakalamak için çatıya çıkan F.K, dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine mahalleye sevk edilen sağlık ekipleri, F.K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

F.K'nin olay yerinde gözyaşı döken 12 yaşındaki oğlunu polisler teselli etmeye çalıştı.

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