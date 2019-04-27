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Kaçakçılıktan tutuklanan emniyet müdürü tahliye edildi

Zonguldak'ta tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla tutuklanan Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, mahkeme tarafından tahliye edildi.

27 Nisan 2019 Cumartesi 18:26
Kaçakçılıktan tutuklanan emniyet müdürü tahliye edildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla tutuklanan Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç’ın da aralarında bulunduğu 6 sanık edildi.

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tarihi eser kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen yıl 23 Aralık günü Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda Roma ile Antik Yunan dönemlerine ait sikke, heykel, heykelcik, pişmiş toprak kap, yüzük ve kolye gibi çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, görevden alınan Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç ile şoförü Ersan Sarı’nın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol getirilerek, serbest bırakıldı. Savcılık soruşturma sonunda 10 şüpheli hakkında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ile 'izinsiz kazı ve sondaj yapmak' suçlarından dava açtı. Çaycuma Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada hazır bulunan tutuklu ve tutuksuz sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.

Duruşma sonunda mahkemeAhmet Kılıç ile diğer 5 tutuklu sanığı, yurt dışına çıkış yasağı getirerek, tahliye etti. Duruşma ertelendi.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 18:26
  1. Zonguldak
  2. Çaycuma
  3. Tarihi eser kaçakçılığı
  4. mahkeme
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  6. Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç

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