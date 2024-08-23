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Gündem Kaçakçılık tamam, sırada yalancılık var… CHP’li İBB’nin mumu yatsıya kadar yandı
Gündem

Kaçakçılık tamam, sırada yalancılık var… CHP’li İBB’nin mumu yatsıya kadar yandı

Yeniakit Publisher
2024-08-23 23:28:00 -

Üsküdar Vaniköy’deki kaçak villa inşaatının ortaya çıkması sonrası CHP'li İBB tarafından alelacele yapılan açıklamanın gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.

İstanbul Boğazı'nda, Üsküdar Vaniköy sırtlarında inşa edilen bir villa Türkiye'nin gündemine oturdu. Bölgedeki imar yetkisinin CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne ait olduğu öğrenildi.

İBB, 16 Ağustos 2024 tarihinde suç duyurusunda bulunulduğunu duyurmuştu.

Ancak, gerçekte suç duyurusunun, villanın medyada yer almasından sonra, 22 Ağustos 2024 tarihinde yapıldığı ortaya çıktı.

Dahası, İBB’nin açıklamayı yaptığı saatte henüz savcılığa suç duyurusunda bulunulmamıştı.
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İBB’nin açıklaması saat 12.14’te yapılırken, suç duyurusu saat 16.41’de gerçekleştirildi.

Bu durum, İBB’nin panikle kamuoyuna yanlış bilgi verdiğini ortaya koyuyor.

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