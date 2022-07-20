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Yerel Kaçakçılığın böylesi! Adamın üzerinde 50 kaçak cep telefonu bulundu
Yerel

Kaçakçılığın böylesi! Adamın üzerinde 50 kaçak cep telefonu bulundu

İstanbul Havalimanı'nda Pakistan uyruklu yolcunun üzerinde 50 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-20 14:26:00 -
Kaçakçılığın böylesi! Adamın üzerinde 50 kaçak cep telefonu bulundu

Alınan bilgiye göre, Dubai'den İstanbul'a 6 Temmuz'da gelen Muhammad Zeeshan, gümrüğe tabi eşyaları olmayanların kullandığı yeşil hattan çıkarak Türkiye'ye giriş yapmak isterken şüphe üzerine İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu.

Söz konusu kişinin üzerinde yapılan aramada, 50 cep telefonu ele geçirildi.

"5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan hakkında işlem yapılan Muhammad Zeeshan, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

 

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