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Yerel Kaçakçılara darbe! kaçak cep telefonu, çay ve sigara ele geçirildi
Yerel

Kaçakçılara darbe! kaçak cep telefonu, çay ve sigara ele geçirildi

Batman’da yol kontrolünde gümrük kaçağı olduğu belirtilen çeşitli markalarda 4 cep telefonu, 3 kol saati, 20 adet 400 gram çay ve 338 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 11:41:00 -
Kaçakçılara darbe! kaçak cep telefonu, çay ve sigara ele geçirildi

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Batman-Gercüş karayolunda icra edilen Yol Kontrol Devriyesinde gümrük kaçağı olan çeşitli markalarda 4 cep telefonu, 3 kol saati, 20 adet 400 gram çay ve 338 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi.

Kaçakçılık olayı ile ilgili M.B. ve H.T. isimli şahıslar hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefetten idari yaptırım uygulandığı belirtilen açıklamada, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.(İLKHA)

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