Kaçak yayın yapanlar şimdi yandı!

Türkiye'de yaygın olan 'internetten kaçak maç yayınının' engelenmesi için harekete geçildi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle TFF'ye yetki verildi.

Buna göre futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulduğunun tespit edilmesi halinde, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL ve benzeri şeklinde) erişimin engellenmesine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu tarafından karar verilecek.

TFF Yönetim Kurulu aldığı erişim engeli kararını Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne iletecek. Mahkeme kararı olmadan alınan bu sansür kararına bir hafta içerisinde Sulh Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulunulabilecek. Erişim engeli kararını uygulamak üzere TFF bünyesinde kurulan birimdeki kişiler de istenmesi halinde bu yetkiyi kullanabilecek.