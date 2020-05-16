Kaçak yapının bedeli böyle mi ödendi? Fatih Portakal için flaş iddia

İzmir Seferihisar'daki lüks çiftlik evine kaçak yapılar diktiği ve eleştirdiği İmar Barışı'ndan yararlandığı ortaya çıkan Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın o dönem Seferihisar Belediye Başkanı olan CHP'li Tunç Soyer'i övdüğü görüntüler paylaşıldı.

"Kaçak yapının bedelinin nasıl ödendiğini göreceksiniz" diyen Akşam Gazetesi Yazarı Turgay Güler, Portakal'ın CHP'li belediye başkanı Tunç Soyer'i övdüğü görüntülerini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Portakal'ın Seferihisar'daki kaçak yapısına kim göz yumdu? Bugün İzmir Belediye başkanı olan Tunç Soyer. Peki o kaçak yapılar yükselirken Seferihisar'ın belediye başkanı kimdi? Tunç Soyer!!! O günlerde nasıl yalakalık yapıyormuş videoya bir bakın hele. Vah ki vah!"