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Kaçak tur satışı yapanlara göz açtırılmıyor

Marmaris’te, TÜRSAB yetkilileri kaçak tur satışıyla mücadele kapsamında denetim yaptı.

02 Ağustos 2019 Cuma 14:25
Kaçak tur satışı yapanlara göz açtırılmıyor

Marmaris’te, TÜRSAB yetkilileri kaçak tur satışıyla mücadele kapsamında denetim yaptı. Kaçak tur satışı yaptığı tespit edilen kişiler hakkında cezai işlem uygulamak için tutanak tutuldu.


Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Yürütme Kurulu kaçak tur satışı ile mücadeleye devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında TÜRSAB Marmaris Başkanı Suat Esin, kurum görevlileri, polis ve zabıtanın katılımıyla Uzunyalı sahilinde denetim yapıldı. Denetimlerde tur satan stantların yetki belgeleri kontrol edilirken, yetki belgesi olmadan tur satışı yapanlar hakkında tutanak tutuldu. Denetimler hakkında bilgi veren TÜSAB Başkanı Suat Esin, “Biz bu denetimleri periyodik olarak yapıyoruz. Amacımız burada bulunan yaklaşık 260 acentemizin rahat nefes almasını sağlamak. Stanttaki görevliler, şezlongdaki, marketteki herkes bu işi yapıyor. Meslektaşlarımızın yaptığı işlerden çok daha fazlasını yapıyorlar. Algısı yok vergisi yok. Nasıl yapıyorlar, işte burayastantları koymuşlar. Tabii bu stantlar bu arkadaşlara iyi niyetle, sadece tekne turu satmak için veriliyor ama tüm turları satıyorlar. Normalde yasal olarak bakarsanız stantların da buraya konulmaması gerekiyor. Ama iyi niyetle veriliyor kendilerine, ama bu iyi niyet maalesef suistimal ediliyor. Bugün de arkadaşlarımla birlikte ben de denetime geldim" dedi.



“1618 sayılı yasa çıkarsa yaptırımlar ağırlaşır”


Yasal olarak tur satışı yapan işletmecilerin denetimlerden memnun olduğunu kaydeden Esin, "Normalde arkadaşlarımız bunu haftada bir yapıyorlar. Bizim 1618 sayılı yasamız var. Bu yasa tekrar düzenlendi ve şuan bakanlıkta duruyor.Eğer bu yasa çıkarsa TÜRSAB’ın çok daha fazla yetkisi olacak. Tutanak tutuyorsun beş bin gibi bir para cezası geliyor. Para cezasını ödeyip tekrar işlerine devam ediyorlar.Ama bu yasa çıkarsa para cezası, hapis cezası ve yaptırımlar çok daha fazla ağırlaşıyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 14:25
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