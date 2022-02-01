Kaçak sigara fabrikasına baskın! Ele geçirilen miktar Cumhuriyet tarihine geçti!
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda Kemalpaşa ilçesinde Türkiye’nin ilk kaçak sigara fabrikası ortaya çıkartıldı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda Kemalpaşa ilçesinde Türkiye’nin ilk kaçak sigara fabrikası ortaya çıkartıldı.Yapılan baskında Cumhuriyet tarihinde tek seferde ele geçirilen en büyük sigara miktarı olan 10 milyon 302 bin adet doldurulmuş sigara bulundu. Operasyon kapsamında 18 şüpheliye adli ve idari işlemler yapıldı.