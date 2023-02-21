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Yerel Kaçak kazıcılara suçüstü
Yerel

Kaçak kazıcılara suçüstü

Aydın, Didim'de kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı, teçhizatlara el kondu.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 09:38:00 -
Kaçak kazıcılara suçüstü

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Didim ilçesi Batıköy Mahallesinde M.A., H.Ç., M.Ç., M.Ş., M.Ş. isimli şahıslar tarihi eser bulmak amacıyla ile kaçak kazı yaptıkları esnada 1 adet kazıcı iş makinası, 1 adet kuyu kapağı diye tabir edilen tarihi mermer sütün ve muhtelif kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı. Ele geçirilen tarihi eser Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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