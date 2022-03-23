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Yerel Kaçak kazı yapan 3 şüpheli enselendi
Yerel

Kaçak kazı yapan 3 şüpheli enselendi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 3 kişi suçüstü yakalandı. Operasyonda, 3 dedektör ve 8 kazı malzemesi ele geçirildi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 20:14:00 -
Kaçak kazı yapan 3 şüpheli enselendi

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbarat çalışmalarında bazı kişilerin Sındırgı ilçesinde kaçak kazı yaptığını belirledi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen jandarma, 3 şüpheliyi kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Operasyonda, 3 dedektör ve 8 kazı malzemesi ele geçirildi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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