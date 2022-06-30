Kaçak göçmenleri taşıyan lastik botta doğum yaptı
Tekağaç mevkii yakınlarında yakalanan lastik botta, hamile bir kadın doğum yaptı. Hastaneye kaldırılan anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ege Denizi’nde kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor…
Aydın'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin lastik botunda, hamile bir kadın doğum yaptı.
İçerisinde 28 göçmenin yer aldığı bot, Tekağaç mevkii yakınlarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Yunan unsurları tarafından geri itilen bottaki kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Anne ve bebeğin sağlık durumu iyi
Karaya çıkartılan anne ve bebeği ise yapılan görüşmelerde neticesinde ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Juvel Capta adı verilen bebek ile anne Havol Capta’nın (32) sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşlemleri yapılan kaçak göçmenler, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.