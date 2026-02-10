Bu işi çözmelisiniz... Ergenlikte sigara kıskacı: Yasaklamak mı, anlamak mı? Uzmanından 7 kritik adım

Nikotinin ergen beynine etkisi nedir? Ergenlikte beyin özellikle dürtü kontrolü ve karar verme alanlarında gelişimini sürdürür. Nikotin bu dönemde ödül sistemini yapay biçimde uyararak bağımlılığı hızlandırır ve dikkat, hafıza ile duygu düzenlemeyi olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden korkutma yerine "beynin şu an kendini inşa ediyor ve nikotin bu inşaatı bozuyor" gibi gelişim odaklı bir anlatım içermelidir.