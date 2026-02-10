Rusya ordusu durdurulamıyor
Vladimir Putin'in idaresindeki Rusya durmadan yoluna devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Zaporijya bölgesinde Zalizniçnoye yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi paylaşıldı.
Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Doğu askeri grubu birlikleri, Zaporijya bölgesinde Zalizniçnoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, 8 Şubat'ta Ukrayna'nın Sumi bölgesinde Sidorovka, Harkiv bölgesinde de Gluşovka yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini bildirmişti.
