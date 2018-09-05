THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Kaçak akaryakıt istasyonuna baskın: 450 litre ele geçirildi

Büyükçekmece’de kaçak akaryakıt istasyonuna çevrilen tır parkına yapılan baskında, yeraltına gömülü 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı, 450 litre akaryakıt ve bu tanka bağlı benzin pompaları ele geçirildi. Olayla bağlantılı oldukları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 17:01
Kaçak akaryakıt istasyonuna baskın: 450 litre ele geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, yasa dışı akaryakıt kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Büyükçekmece’de bir nakliyat firmasına ait tır parkında kaçak istasyon kurulduğu ihbarını aldı. Alınan istihbarat doğrultusunda harekete geçen kaçakçılık polisi, söz konusu tır parkını uzun süre havadan ve karadan takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından 31 Ağustos’ta tır parkına hava destekli baskın düzenleyen polis, iş makinesi ile kazılan parkta yer altına gömülü 2 metre yüksekliğinde ve 10 ton kapasiteli akaryakıt tankı, bu tankta 450 litre akaryakıt ile yakıt tankına bağlı 2 adet benzin pompası ele geçirildi. Yasa dışı işletme ile bağlantılı oldukları ileri sürülen İ.Y. ve H.U. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı.

18-09/05/akar.jpg

Yakıt tankı ile akaryakıta el konulurken, gözaltına alınan İ.Y. ve H.U. adlı şüphelilere., ifadesinin alınmasının ardından Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 17:01
  1. İstanbul
  2. büyükçekmece
  3. kaçak akaryakıt
  4. tanker
  5. gözaltı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Deri mobilya, özen ve bakım ister
    1. Deri mobilya, özen ve bakım ister
    2. Fransa'da kabine değişikliği! Atamalar..
    3. Boğmaca hastalığının belirtileri neler?
    4. İşte katliamın ispatı! Halep'te toplu..
    5. Rusya'dan Türkiye açıklaması: İdlib..
    6. Hacamat yapan adamın gerçek mesleği..
    7. Katar'dan Almanya atağı! "Görüşüyoruz"
    8. Şeker tütün kadar tehlikeli!
    9. Sınırda hareketlilik! 369 düzensiz..
    10. Antalya'da trafik kazası! Lüks araç..
    11. Güney Kore'den Kore gazisine büyük vefa!
    12. Bilim insanlarından heyecanlandıran..
    13. Rusya'dan flaş Suriye çağrısı:..
    14. Banyoda doğurduğu bebeği nehre..
    15. Igor Tudor'un yeni takımı belli oldu!
    16. Çikolataya dair bilinmeyenler
    17. Ölüm haberini verdiği kişinin oğlu..
    18. Barbaros Şansal'a sert tepki! "İşgal..
    19. Öğrenciler için pazartesi kabusu..
    20. İspanya'dan Katalonya bölgesine..
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    'Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?'
    'Şimdi bu adamın yüzüne tükürülmesin de, kimin yüzüne tükürülsün?'
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    FETÖ'nün yeni saldırı hazırlığını anlattı! "Korkunç bir manzara ile karşı karşıya kalırız"
    Dolar, İran'da rekor kırdı!
    Dolar, İran'da rekor kırdı!